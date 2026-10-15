2026 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB kredi sonuç tarihi paylaşıldı mı?

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Üniversite öğrencileri KYK burs ve kredi başvurularına devam ediyor. Büyük çoğunluk işlemlerini tamamladı ve sonuçlara odaklandı. Gençlik ve Spor Bakanlığının tarihi belirtmemesi nedeniyle "2026 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu sıklaşıyor.

2026 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK burs ve kredi sonuç tarihi ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı bir duyuru geçmedi.

2025'te başvurular 17 Ekim'de sona ermiş, sonuçlar 4 Kasım'da ilan edilmişti. Süreç aynı işlediği takdirde bu yıl sonuçların 3 Kasım'da ilan edilmesi beklenir.