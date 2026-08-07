2026 LGS 1. nakil sonuç tarihi... Lise tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

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LGS tercih sonuçları 5 Ağustos'ta ilan edildi. Sonuçların ardından boş kontenjanlar ve taban puanlarının bilgisi de geçildi. Aynı gün 1. nakil işlemleri başlarken bugün son gün... Peki, LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığının daha önce yayımladığı LGS takvimine göre lise 1. nakil sonuçları 10 Ağustos'ta ilan edilecek. MEB saate ilişkin bir duyuru yapmazken gözler saat 10.00'a çevrilmiş durumda...

LGS 2026 takvimi...

10 Ağustos 2026 - Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçlarının ilanı

10-12 Ağustos 2026 - Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvurularının alınması

14 Ağustos 2026 - Yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçlarının ilanı

17-21 Ağustos 2026 - Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvurularının alınması

24 Ağustos 2026 - İl/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları yerleştirmelerinin tamamlanması