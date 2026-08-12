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LGS 1. nakil sonuçları 10 Ağustos'ta ilan edildi. Sonuçlardan umduğunu bulamayan öğrenciler bir tercihte daha bulundu. Bugün sona erecek başvurular sonrası bir kez daha "2026 LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu gündem olacak.

LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığının daha önce yayımladığı takvime göre LGS 2. nakil sonuçları 14 Ağustos Cuma günü ilan edilecek.

17-21 Ağustos 2026 - Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvurularının alınması

24 Ağustos 2026 - İl/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları yerleştirmelerinin tamamlanması