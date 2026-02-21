MSÜ 2026 sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yüz binler subay, astsubay olmak için sınavda ter dökecek. Sınav tarihi büyüm önem arz ediyor. Sınavın kaçırılması 1 yıllık emeklerin çöpe atılması anlamına geliyor. Peki, 2026 MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta?

2026 MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta?

2026 MSÜ sınavı 1 Mart 2026 Pazar günü saat 10.15'te gerçekleşecek ve 165 dakika sürecek.

Sınav günü saat 10.00’a kadar adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacak.

Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.