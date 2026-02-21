2026 MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta?
Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim görüp subay veya astsubay olmak isteyenler MSÜ'ye girecekler. Sınav giriş belgeleri erişime açılırken net tarih konusunda kafa karışıklığı yaşayanlar "2026 MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta" sorusunu yöneltiyor.
MSÜ 2026 sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yüz binler subay, astsubay olmak için sınavda ter dökecek. Sınav tarihi büyüm önem arz ediyor. Sınavın kaçırılması 1 yıllık emeklerin çöpe atılması anlamına geliyor. Peki, 2026 MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta?
2026 MSÜ sınavı 1 Mart 2026 Pazar günü saat 10.15'te gerçekleşecek ve 165 dakika sürecek.
Sınav günü saat 10.00’a kadar adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacak.
Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.