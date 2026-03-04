2026 MSÜ sonuçları ne zaman açıklanıyor? İşte ÖSYM'nin geçtiği o tarih...
MSÜ sınavı hafta sonu gerçekleşti. Adaylar sınav sonrası sonuç tarihini araştırmaya başladı. Gün geçtikçe "2026 MSÜ sonuçları ne zaman açıklanıyor" sorusu tırmanıyor. İşte ÖSYM'nin geçtiği o tarih...
MSÜ sınavının tamamlanmasının ardından adayların gözü sonuç takvimine çevrildi. Hafta sonu gerçekleştirilen sınav sonrası binlerce kişi ÖSYM’den gelecek açıklamayı beklemeye başladı. Adayların heyecanı artarken "2026 MSÜ sonuçları ne zaman açıklanıyor" sorusu hızlanıyor.
2026 MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM'nin takvimine göre MSÜ 2026 sonuçları 26 Mart 2026 Perşembe günü açıklanacak.
Adaylar, sınav sonuçlarına 16 Mart 2026 tarihinde ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.