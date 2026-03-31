2026 Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Aşure Günü hangi gün?

Muharrem ayı yaklaşırken, gözler bu önemli dönemin takvimine çevrildi. Kurban Bayramı’nın ardından başlayacak olan yeni hicri yıl öncesinde araştırmalar hız kazandı. Net tarih konusunda kafa karışıklığı yaşayanlar "2026 Muharrem ayı ne zaman başlıyor" sorusuna cevap arıyor.

Muharrem ayı ne zaman?

Hicri yılbaşı olan Muharrem ayı 16 Haziran 2026 tarihinde başlayacak.

Muharrem ayının en faziletli günlerinden biri olarak kabul edilen Aşure Günü ise 25 Haziran 2026 Perşembe günü idrak edilecek.