2026 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İşte o tarih...
Ramazan ayı için geri sayım sürüyor. Şubat ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca kişi takvimleri kontrol etmeye başladı. Oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar, net tarihi öğrenmek adına "2026 Ramazan ayı ne zaman başlıyor" diye soruyor.
Ramazan ayı için hazırlıklar hızlanıyor. Manevi huzur iklimine girmeye hazırlanan inananlar, ibadetlerini gerçekleştirecekleri bu kutsal dönemin takvim bilgilerini sorgulamaya devam ediyor. Son günlerde "2026 Ramazan ayı ne zaman başlıyor" sorusu iyice artmış durumda...
Ramazan ayı ne zaman başlıyor?
Diyanet İşleri Başkanlığının takvimine göre Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlıyor ve 19 Mart 2026 Perşembe sona eriyor.
Ramazan Bayramı 2026
2026 yılında Ramazan Bayramı, 20 Mart Cuma günü başlayacak. Bayram arefesi ise 19 Mart Perşembe günü olacak. Bayram üç gün sürecek ve tarihleri şu şekilde olacak:
19 Mart 2026 Perşembe – Ramazan Bayramı Arefesi
20 Mart 2026 Cuma – Ramazan Bayramı 1. Günü
21 Mart 2026 Cumartesi – Ramazan Bayramı 2. Günü
22 Mart 2026 Pazar – Ramazan Bayramı 3. Günü