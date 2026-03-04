2026 Ramazan Bayramı ne zaman? Bayram tarihleri...
Ramazan Bayramı yaklaşıyor ve bayram yaklaştıkça tarihleri de sık sık aratılıyor. Bayram süresinin de uzatılıp uzatılmayacağı merak edilirken vatandaşlar tarihi netleştirmek adına "2026 Ramazan Bayramı ne zaman" diye soruyor.
İslam alemini Ramazan Bayramı heyecanı sarıyor. Günler ilerledikçe sabırsızlık da gitgide artıyor. Bayram coşkusunu bir an evvel yaşamak isteyen vatandaşlar "2026 Ramazan Bayramı ne zaman" sorusunu sıklaştırıyor.
20 Ramazan Bayramı ne zaman?
19 Mart 2026 Perşembe - Ramazan Bayramı Arefesi
20 Mart 2026 Cuma - Ramazan Bayramı 1. Günü
21 Mart 2026 Cumartesi - Ramazan Bayramı 2. Günü
22 Mart 2026 Pazar - Ramazan Bayramı 3. Günü
Ramazan Bayramı tatili 9 gün olacak mı?
2026 Ramazan Bayramı'nın ilk günü cuma gününe denk geliyor. Bayramın hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle bayram tatilinin 9 gün olması beklenmezken son kararı hükümet söyleyecek.