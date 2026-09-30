2026-TUS 2. Dönem tercih ekranı... TUS tercihi nasıl yapılır? İşte kılavuz...
ÖSYM 2026-TUS 2. Dönem tercih tarihlerini duyurdu. Adaylar şimdi kılavuzu inceleyerek tercihte bulunacak. İşte başvuru ekranı...
TUS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih tarihleri merak edilmeye başlamıştı. ÖSYM bugün yaptığı açıklama ile başvuruların başladığını belirtti.
ÖSYM'den yapılan açıklamada "2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-TUS 2. Dönem) tercih işlemleri, 30 Eylül-7 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılacaktır" denildi.
Adaylar, tercihlerini 30 Eylül 2026 tarihinde saat 14.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecek. Tercih işlemleri, 7 Ekim 2026 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.
2026-TUS 2. Dönem tercih ekranı için tıklayınız
2026-TUS 2. Dönem Başvuru Kılavuzu