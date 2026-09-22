2026 VGM burs başvuru ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

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VGM bursları her yıl on binlerce öğrenciye bir nebze de olsa katkı sağlıyor. Öğrenciler ve veliler Vakıflar Genel Müdürlüğünden gelecek açıklamaya kilitlenirken sık sık "2026 VGM burs başvuru ne zaman başlıyor" diye soruyor.

2026 VGM burs başvuru ne zaman başlıyor?

22 Eylül 2026 Pazartesi günü Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden öğrenim ve yükseköğrenim burs tarihi ile ilgili açıklama gelmedi.

İlkokul, ortaokul, lise burs başvuruları geçen yıl 1 Ekim'de başlamış 15 Ekim'de son bulmuştu.

Ön lisans, lisans burs başvuruları ise 21 Ekim'de başlamıştı.