2026 YDS sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YDS'nin ardından sonuç takvimi adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. Dil yeterliliğini belgelemek isteyen adaylar, sonuçların ilan edilmesiyle birlikte tercih ve başvuru süreçlerine yönlenecek. Peki, YDS sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre, 5 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen 2026-YDS/1 sonuçları 30 Nisan 2026 tarihinde açıklanacaktır.

Adaylar, sonuçların ilan edildiği gün saat 10:00'dan itibaren ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile puanlarını öğrenebilecekler.