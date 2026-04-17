2026 YDS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Dil yeterliliğini belgelemek isteyen on binler ÖSYM'nin düzenlediği YDS sınavına girdi. Süreçte artık sonuç tarihi bekleniyor. Adayların birçoğu sonuç takvimini bilirken henüz konu hakkında detaya sahip olmayanlar ise "2026 YDS sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna başvuruyor.

YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre, 5 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen 2026-YDS/1 sonuçları 30 Nisan 2026 tarihinde açıklanacaktır.

Adaylar, sonuçların ilan edildiği gün saat 10:00'dan itibaren ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile puanlarını öğrenebilecekler.