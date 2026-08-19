2026 YKS ek tercih tarihi belli oldu mu? Üniversite ek tercihler ne zaman başlıyor?

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YKS ek tercihleri için gözler ÖSYM'de... Yüksekokul ve lisans tercihi yapmak isteyenler tarihleri büyük bir heyecanla öğrenmek istiyor. Art arda gelen soruların başında "2026 YKS ek tercihleri ne zaman alınacak" geliyor.

2026 YKS ek tercihler ne zaman başlayacak?

ÖSYM'den ve ÖSYM Başkanı Ali Bayram Ersoy'dan YKS ek tarih başvuru tarihi ile ilgili bir bilgilendirme gelmedi.

Geçen yıl YKS tercih sonuçları 25 Ağustos tarihinde açıklanmış, ek tercihleri 25 Eylül'de başlamıştı. Eğer aynı süreç işlerse bu yıl üniversite ek tercihlerinin 18 Eylül'de başlaması beklenir.

Adaylar, 2025-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak kendileri yapacak.

2026 YKS ek tercih kılavuzu da tercih duyurusu ile birlikte erişime açılacak.