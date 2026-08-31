2026 YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlıyor?

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2026-YKS yerleştirme sonuçları 18 Ağustos'ta açıklandı. Sonuçların üzerinden 13 gün geçerken herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar ek tercihleri bekliyor. Günler ilerledikçe sabırsızlık artarken "YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak" sorusu sıklaşıyor.

2026 YKS ek tercihler başladı mı?

Hayır, 2026 YKS ek tercih başvuruları başlamış değil. ÖSYM konu hakkında bir duyuru geçmedi.

2025 yılında YKS tercih sonuçları 25 Ağustos tarihinde açıklanmış, ek tercihleri 25 Eylül'de başlamıştı. Yine aynı süreç yaşanırsa bu yıl üniversite ek tercihlerinin 18 Eylül'de başlaması beklenir.

Adaylar, 2025-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak kendileri yapacak.

2026 YKS ek tercih kılavuzu da tercih duyurusu ile birlikte erişime açılacak.