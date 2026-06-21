2026 YKS taban puanları açıklandı mı? YKS 2025 taban ve başarı sıralaması

YKS 2026 maratonunun ardından üniversite adayları sonuçlara odaklanırken bir yandan da üniversite bölümlerinin taban ve başarı sıralaması araştırılıyor. Yüz binler meraklarını gidermek için sorgulama yaparken "2026 YKS taban puanları açıklandı mı" sorusu da hızlanıyor.

2026 YKS taban puanları açıklandı mı?

Hayır, 2026 YKS taban puanları belli olmadı. Bu yılın taban puanları tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından belli olacak.

2025 üniversite taban puanları için tıklayınız