2026 YKS taban puanları açıklandı mı? YKS 2025 taban ve başarı sıralaması
YKS TYT, AYT ve YDT oturumlarının tamamlanmasının ardından taban ve başarı sıralaması gündem olmuş durumda... Milyonlar hayalindeki üniversite ve bölümün başarı sıralamasını öğrenmek istiyor. Peki, 2026 YKS taban puanları açıklandı mı?
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YKS 2026 maratonunun ardından üniversite adayları sonuçlara odaklanırken bir yandan da üniversite bölümlerinin taban ve başarı sıralaması araştırılıyor. Yüz binler meraklarını gidermek için sorgulama yaparken "2026 YKS taban puanları açıklandı mı" sorusu da hızlanıyor.
2026 YKS taban puanları açıklandı mı?
Hayır, 2026 YKS taban puanları belli olmadı. Bu yılın taban puanları tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından belli olacak.
Kaynak: HABER MERKEZİ