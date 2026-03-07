2026/1 YÖKDİL ne zaman, saat kaçta başlıyor? YÖKDİL sınavı kaç dakika, kaç soru?

YÖKDİL'in 2026 yılı ilk sınavı 8 Mart'ta yapılacak. Sınav öncesi adaylar bazı sorulara cevap ararken en çok yöneltilen soru "2026/1 YÖKDİL ne zaman, saat kaçta başlıyor" oluyor. İşte sınava dair ayrıntılar...

2026/1 YÖKDİL ne zaman, saat kaçta başlıyor?

2026/1 YÖKDİL sınavı 8 Mart 2026 saat 10.15'te başlayacak. Adaylar sınav binasına 10.00'dan sonra alınmayacak.

Sınava katılanlar 80 soruya 180 dakika içinde cevap verecek.