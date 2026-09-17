2027 BAYRAM TARİHLERİ: Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak?

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2027 yılına yaklaşılırken dini bayramların tarihleri de vatandaşların araştırdığı konular arasında yer alıyor. Bayramların yanı sıra arefe günlerinin hangi tarihlere denk geleceği de merak ediliyor. İşte "Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak" sorusunun yanıtı...

2027 Ramazan Bayramı tarihleri

Arefe Günü: 8 Mart 2027 Pazartesi (Yarım gün)

1. Gün: 9 Mart 2027 Salı

2. Gün: 10 Mart 2027 Çarşamba

3. Gün: 11 Mart 2027 Perşembe

2027 Kurban Bayramı tarihleri

Arefe Günü: 15 Mayıs 2027 Cumartesi (Yarım gün)

1. Gün: 16 Mayıs 2027 Pazar

2. Gün: 17 Mayıs 2027 Pazartesi

3. Gün: 18 Mayıs 2027 Salı

4. Gün: 19 Mayıs 2027 Çarşamba