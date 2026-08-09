2027 Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor?
Yıl sonu yaklaştıkça dini bayramların tarihleri de yavaş yavaş aratılıyor. Kurban Bayramı tarihi de zaman zaman merak konusu oluyor. İşte "2027 Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor" sorusunun yanıtı...
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İslam alemi için dini bayramlar büyük önem taşıyor. Özellikle çocuklar bayramları iple çekerken vatandaşlar da plan yapmak için bayram tarihlerini öğrenmeye çalışıyor. İşte Kurban Bayramı'nın günü...
2027 Kurban Bayramı ne zaman?
2027 yılında Kurban Bayramı 16 Mayıs Pazar günü başlayıp 19 Mayıs Çarşamba günü sona eriyor.
Arefe Günü: 15 Mayıs 2027 Cumartesi (Yarım gün)
1. Gün: 16 Mayıs 2027 Pazar
2. Gün: 17 Mayıs 2027 Pazartesi
3. Gün: 18 Mayıs 2027 Salı
4. Gün: 19 Mayıs 2027 Çarşamba
Kaynak: HABER MERKEZİ