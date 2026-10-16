2027 ÖSYM takvimi yayımlandı mı? 2027 YSK, KPSS, MSÜ, DGS ne zaman yapılacak?
Yıl sonu yaklaşıyor. ÖSYM takvimini yılın sonuna doğru açıklayacak. Gelecek sene önemli sınavlarda ter dökecek adaylar zaman zaman açıklama gelip gelmediğini merak ederek "2027 ÖSYM takvimi yayımlandı mı" diye soruyor.
Seneye milyonlar ÖSYM'nin uygulayacağı sınavlarda ter dökecek. Sınav hazırlıkları sürerken 2027 ÖSYM takvimi merak ediliyor. Kurumun resmi sitesi sık sık kontrol edilirken "2027 ÖSYM takvimi yayımlandı mı" sorusu sıkça geliyor.
2027 ÖSYM takvimi yayımlandı mı?
Hayır, 16 Ekim 2026 Cuma tarihinde yeni ÖSYM takvimi yayımlanmadı.
Geçen yıl ÖSYM takvimi 14 Kasım'da açıklanmıştı. Bu yıl da gözler kasım ayının ortasında olacak.
MSÜ genellikle Mart ayının ilk Pazar günü ya da Şubat ayının son Pazar günü düzenleniyor.
YKS, okulların kapanışını takip eden Haziran ayının 3. hafta sonuna denk getiriliyor.