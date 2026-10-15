Cumhurbaşkanı Başdanışmanı açıkladı: Seçim için net tarih verdi

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Çankaya Köşkü'nde gazetecilerle buluştu.

Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Uçum, 2028 seçimlerinin mart ya da nisan ayında yapılacağının netleştiğini söyledi. Terörsüz Türkiye sürecinde ise Millî Güvenlik Kurulu kararının yıl bitmeden ilan edilmesini kuvvetle muhtemel gördüğünü belirtti.

Yeni anayasa, infaz hukuku ve çalışma hayatına yönelik düzenlemeleri de değerlendiren Uçum, anayasanın seçimlerin ardından oluşacak Meclis'te geniş bir uzlaşmayla kabul edilerek halk oylamasına sunulmasını gerçekçi bir hedef olarak nitelendirdi.

"2028 seçimlerinin Mart ya da Nisan ayında olacağı netleşmiş durumda"

Yeni anayasanın mevcut yasama döneminde hazırlanmasının mümkün olduğunu ifade eden Uçum, siyasi takvim nedeniyle bu dönemde çalışmaların daha çok fikirlerin olgunlaştırılması aşamasında ilerleyebileceğini söyledi. Seçimlerin ardından oluşacak Meclis'e işaret eden Uçum, şöyle konuştu:

"2028 seçimlerinin Mart ya da Nisan ayında olacağı netleşmiş durumda. Seçimlerin ardından oluşacak 29'uncu Yasama Dönemi'nde yeni anayasanın yüksek mutabakatla kabul edilerek halk oyuna sunulması gerçekçi bir hedef."

Yeni anayasa için referandum vurgusu

Anayasa sürecinin 1 Ekim 2026 itibarıyla başladığını belirten Uçum, çalışmaların halkın ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda yürütülmesi gerektiğini vurguladı:

"Cumhurbaşkanımız 1 Ekim TBMM'nin açılışında yeni anayasa vurgusu yaptı. 28. dönemin kalan süresinde demokratik siyasi mecralarda yeni anayasa konusu içerik kazanarak somut bir zeminde tartışılmaya başlanacak. Yeni anayasa halkın ihtiyacı olarak değerlendirilmeli ve halkın talepleri ve ihtiyaçları üzerinden ele alınmalı. İsterse 600 milletvekili onaylasın, her hâlükârda halk oylamasına sunulacak. Referandumsuz yürürlüğe sokulamaz"

Cumhurbaşkanlığında iki dönem şartı korunacak

Uçum, üzerinde çalışılan taslaklarda Cumhurbaşkanı'nın seçilme yeterliliği ve görev süresine ilişkin bir değişiklik planlanmadığını belirtirkenn "Taslaklarda Cumhurbaşkanı'nın seçilme yeterliliği ve görev süresine ilişkin değişiklik öngörülmüyor. Cumhurbaşkanı için iki dönem şartı korunuyor" dedi.

Sürecin başlangıcında farklı anayasa tekliflerini yarıştırmak yerine temel yaklaşım, ilkeler ve anayasal yapı üzerinde ortak bir zemin oluşturulmasını daha doğru bulduğunu söyleyen Uçum, hükümet sistemi konusunda görüş ayrılıkları yaşanabileceğini ifade etti. Cumhur İttifakı'nın ise mevcut sistemin geliştirilerek sürdürülmesini savunduğunu aktardı.

Terörsüz Türkiye sürecinde MGK kararı bekleniyor

Terörsüz Türkiye sürecinin takvimine ilişkin de konuşan Uçum, Millî Güvenlik Kurulu kararının Resmî Gazete'de yayımlanmasıyla altı aylık başvuru süresinin başlayacağını söyledi.

Kararın bu yıl sona ermeden ilan edilmesini kuvvetle muhtemel gördüğünü belirten Uçum, "Sürecin 2027'nin ilk yarısı tamamlanmadan hayata geçirilmesine yönelik beklenti içindeyim" dedi. Silah bırakma sürecinin de temel doğrultusundan sapmadan ilerlediğini ifade etti.

Öcalan'a koordinatörlük verilmesine ilişkin açıklama

Silahsızlanma ve Siyasallaşma Alt Komisyonu'nun Abdullah Öcalan'ı koordinatör olarak görevlendirebileceğini belirten Uçum, böyle bir görevlendirmenin hükümlülük statüsünü değiştirmeyeceğini vurguladı.

Uçum, "Bu görevlendirme ne Öcalan'ın hükümlü statüsünü değiştiren bir görevlendirmedir ne Öcalan'ın infaz sürecini askıya alan bir değerlendirmedir. Söz konusu çalışma şartları bir imtiyaz olarak görülmemelidir. Hükümlü statüsü değişmiyor. Öcalan'ın infaz süreci devam ediyor" açıklamasında bulundu.

İnfaz reformunun kapsamı henüz kesinleşmedi

Adalet Bakanlığı bünyesinde infaz hukukuna ilişkin teknik çalışmaların uzun süredir devam ettiğini söyleyen Uçum, cezaevlerindeki yoğunluk ile mevzuatın çok katmanlı yapısının reform ihtiyacını ortaya çıkardığını belirtti.

Yeni infaz rejiminde mağdurların ve hükümlülerin durumunun birlikte gözetileceğini ifade eden Uçum, "Mağdurlar açısından tatmin edici, hükümlüler açısından ise adil bir infaz rejimi hedefleniyor. Çalışmanın kapsamı ve kimlerin yararlanacağına ilişkin ayrıntılar henüz kesinleşmedi. Gerekli değerlendirmeler, siyasi iradenin ortaya konulmasının ardından yapılır" değerlendirmesinde bulundu.

Düzenlemenin bütün suç kategorilerini aynı şekilde kapsayacağı yönünde bir beklenti oluşmaması gerektiğini belirten Uçum; terör, FETÖ bağlantılı suçlar, uyuşturucu ticareti ile kadınlara ve çocuklara yönelik suçlarda istisnaların veya özel infaz rejimlerinin söz konusu olabileceğini kaydetti.

Uçum, reformun zamanlamasına ilişkin ise "28'inci Yasama Dönemi tamamlanmadan infaz hukukuna yönelik bir reformun gündeme gelebileceğini öngörüyorum" dedi.

Türk İş Kanunu hazırlıklarında sona yaklaşıldı

Çalışma hayatına ilişkin açıklamalarında Türk İş Kanunu hazırlıklarına değinen Uçum, çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını söyledi. Yaklaşık 40 farklı mevzuattaki düzenlemelerin bir araya getirilerek dağınıklığın giderilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Uçum, farklı iş kollarında uygulanan çalışma süreleri, fazla mesai oranları ve işe iade hakkına ilişkin uyumsuzlukların giderilmesinin amaçlandığını ifade ederek kazanılmış haklara dikkat çekerek "Türk İş Kanunu'nun temel felsefesi, çalışanlarımızın şimdiye kadar kazanmış olduğu, biriktirdiği hiçbir hakkı ihlal etmemektir. Düzenleme geleneksel medyanın yanı sıra dijital mecralarda çalışanları da kapsayacak" açıklamasında bulundu.

Hazırlanan düzenlemenin Meclis gündemine alınarak yasalaşması halinde çalışma hayatında kapsamlı bir reform yapılmış olacağını belirtti.