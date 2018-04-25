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24 Haziran seçimlerine HÜDA-PAR da katılacak

24 Haziran seçimlerine HÜDA-PAR'ın da katılacağı açıklandı.

24 Haziran seçimlerine HÜDA-PAR da katılacak
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HÜDA PAR, YSK’ya yaptığı başvurunun kabul edildiğini, 24 Haziran'daki seçime katılacağını duyurdu.

HÜDA PAR'ın, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, “YSK'ya yaptığımız başvuru olumlu sonuçlanmış, partimizin seçimlere parti olarak katılma hakkı teslim edilmiştir. Hayırlı olsun.” ifadeleri kullanıldı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekilliği genel seçimine, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) , Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), Büyük Birlik Partisi (BBP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Demokrat Parti (DP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Saadet Partisi ve Vatan Partisi'nin girebileceğine karar vermişti.

Seçimde yarışacak parti sayısı 11'e çıkmış oldu.

Son dakika HÜDA-PAR 24 haziran 2018

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