25 Ağustos hava durumu: Meteoroloji uzmanları uyardı: Yağmur ve serin hava geliyor! (Bugün hava nasıl olacak?)

İstanbul hava durumu, sıcak geçen günlerin ardından gece saatlerinden itibaren havaların serinlemesi ile vatandaşların gündeminde yer alıyor. “İstanbul’da yağmur yağacak mı, sıcaklıklar ne kadar olacak?” soruları araştırılırken, meteoroloji uzmanları önemli tahminlerde bulundu.

Uzmanlara göre sıcaklıklar bugünden itibaren kademeli olarak düşecek ve yer yer mevsim normallerinin 12 derece altına kadar gerilemesi bekleniyor. Pazar akşamı ve pazartesi sabahı Marmara ile Batı Karadeniz’de kısa süreli yağış ve nem artışı görülebilecek.

Uzmanlar, “Sıcaklıklar şu anda ortalamanın üzerinde, fakat ülke genelinde 12 dereceye varan bir düşüş olacak. Özellikle kuzey bölgelerde bu serinleme daha belirgin hissedilecek” değerlendirmesinde bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne göre; Marmara’nın kuzeyi, Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Tokat ve Artvin çevreleri ile Hatay kıyılarında sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevrelerinde yağışların yerel kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Hava sıcaklığı: Güneyde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde mevsim normallerine yakın.

Rüzgâr: Genellikle kuzeyden esecek, Marmara’nın güneyi ve Ege kıyılarında kuvvetli (30-60 km/saat) olacak.

Uyarılar

Kuvvetli yağış: Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevrelerinde sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunmalı.

Kuvvetli rüzgâr: Marmara’nın güneyi ve Ege kıyılarında kuvvetli rüzgâra karşı tedbirli olunmalı.

İstanbul’da Beklenen Hava Durumu

Bugün İstanbul’da sıcaklık 28 dereceye kadar düşecek. Sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Hafta boyunca serinleme etkili olacak, ancak ilerleyen günlerde sıcaklıkların yeniden yükselmesi bekleniyor.

Bölge bölge; il il hava durumu:

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Kırklareli'nin kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 31°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile gece saatlerinde Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyıları ile Tokat çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğusu yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C

Az bulutlu ve açık