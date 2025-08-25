25 Ağustos hava durumu: Meteoroloji uzmanları uyardı: Yağmur ve serin hava geliyor! (Bugün hava nasıl olacak?)
İstanbul hava durumu 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü merak ediliyor. Meteoroloji uzmanlarına göre sıcaklıklar 12 dereceye kadar düşecek, Marmara ve Batı Karadeniz’de kısa süreli yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise kuvvetli yağış ve rüzgâr uyarısında bulundu.
İstanbul hava durumu, sıcak geçen günlerin ardından gece saatlerinden itibaren havaların serinlemesi ile vatandaşların gündeminde yer alıyor. “İstanbul’da yağmur yağacak mı, sıcaklıklar ne kadar olacak?” soruları araştırılırken, meteoroloji uzmanları önemli tahminlerde bulundu.
Uzmanlara göre sıcaklıklar bugünden itibaren kademeli olarak düşecek ve yer yer mevsim normallerinin 12 derece altına kadar gerilemesi bekleniyor. Pazar akşamı ve pazartesi sabahı Marmara ile Batı Karadeniz’de kısa süreli yağış ve nem artışı görülebilecek.
Uzmanlar, “Sıcaklıklar şu anda ortalamanın üzerinde, fakat ülke genelinde 12 dereceye varan bir düşüş olacak. Özellikle kuzey bölgelerde bu serinleme daha belirgin hissedilecek” değerlendirmesinde bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne göre; Marmara’nın kuzeyi, Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Tokat ve Artvin çevreleri ile Hatay kıyılarında sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevrelerinde yağışların yerel kuvvetli olacağı öngörülüyor.
Hava sıcaklığı: Güneyde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde mevsim normallerine yakın.
Rüzgâr: Genellikle kuzeyden esecek, Marmara’nın güneyi ve Ege kıyılarında kuvvetli (30-60 km/saat) olacak.
Uyarılar
Kuvvetli yağış: Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevrelerinde sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunmalı.
Kuvvetli rüzgâr: Marmara’nın güneyi ve Ege kıyılarında kuvvetli rüzgâra karşı tedbirli olunmalı.
İstanbul’da Beklenen Hava Durumu
Bugün İstanbul’da sıcaklık 28 dereceye kadar düşecek. Sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Hafta boyunca serinleme etkili olacak, ancak ilerleyen günlerde sıcaklıkların yeniden yükselmesi bekleniyor.
Bölge bölge; il il hava durumu:
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Kırklareli'nin kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 31°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile gece saatlerinde Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 31°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
YOZGAT °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 27°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyıları ile Tokat çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
RİZE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğusu yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık