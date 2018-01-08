25 askerin şehit olduğu patlamada cezalar belli oldu

08 Ocak 2018

Afyonkarahisar'da 5 Eylül 2012'de Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası'ndaki cephanelikte 25 askerin şehit düştüğü, 8'i asker 11 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin davanın görülmesine Afyonkarahisar 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Duruşmaya, tutuksuz sanık eski Üsteğmen Tuncay Aydın ile şehit yakınları ve avukatları katıldı. Vareste tutulan tutuksuz sanıklar Binbaşı Ali Duran ve emekli Albay Veysel Özbay ise duruşmaya katılmadı.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan sanıklar Özbay ve Duran'a 16 yıl, Aydın'a ise "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 8 yıl hapis cezası verdi.

Sanıkların mahkemedeki iyi hallerini göz önünde bulunduran heyet, Özbay ve Duran'ın cezasını 13 yıl 4'er aya, Aydın'ın cezasını 6 yıl 8 aya düşürdü.

Kaynak: AA