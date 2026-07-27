264 eski milletvekili CHP’den istifa etti

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Türk siyasetinde dikkat çeken bir toplu istifa yaşandı. CHP’de farklı dönemlerde milletvekilliği görevinde bulunan 264 isim, partiden ayrılma kararı aldı. Aralarında eski bakanlar, siyasetçiler ve kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerin de bulunduğu eski milletvekilleri, bundan sonraki süreçte Özgür Özel’in liderliğini yaptığı Yeni Parti’ye destek vereceklerini açıkladı.

Eski vekiller ortak açıklamalarında, CHP’nin köklü tarihine, Atatürk ilke ve devrimlerine, laik ve demokratik Cumhuriyetin temel değerlerine bağlılıklarının sürdüğünü belirtirken, partinin içinde bulunduğu süreç nedeniyle ayrılık kararı aldıklarını ifade etti.

Geçmiş dönemlerde CHP sıralarında milletvekilliği yapan 264 isim, ortak açıklamayla partiden istifa ettiklerini duyurdu.

Eski milletvekilleri, CHP’nin tüzel kişiliğinin yeniden mevcut siyasi hareket tarafından temsil edildiği bir sürece kadar partiden “geçici olarak” ayrıldıklarını belirtti.

Açıklamada, CHP’nin 103 yıllık tarihine ve Cumhuriyet’in kurucu değerlerine vurgu yapılırken, yaşanan gelişmelerin parti açısından bir “meşruiyet krizi” yarattığı savunuldu.

Yeni Parti’ye destek verecekler

İstifa eden eski milletvekilleri, siyasi faaliyetlerini Özgür Özel’in liderliğini yaptığı Yeni Parti’ye destek vererek sürdüreceklerini açıkladı.

Yeni oluşumun demokrasi, hukukun üstünlüğü, çoğulculuk ve sosyal demokrasi ilkelerini temel almasını istediklerini belirten isimler, parti içi demokrasi ile tüm üyelerin katılımıyla yapılacak önseçimin de siyasi anlayışın temel unsurları arasında yer alması gerektiğini ifade etti.

Ortak açıklamada, yeni siyasi oluşumun inşasına katkı sunulacağı belirtilerek, “Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihsel mirasını ve Cumhuriyetin temel değerlerini ödünsüz sahiplenecek Yeni Parti’ye destek olacağız” mesajı verildi.

“Bu değerlerin savunulması olanaksız hale geldi”

Eski milletvekilleri açıklamalarında, CHP’nin laiklik, demokrasi, hukuk devleti ve sosyal devlet gibi Cumhuriyet’in temel değerlerinin önemli taşıyıcılarından biri olduğunu vurguladı.

Ancak mevcut yapı altında bu değerlerin savunulmasının mümkün olmadığını ileri süren eski vekiller, ortaya çıktığını belirttikleri meşruiyet krizinin parçası olmayacaklarını kaydetti.

Listede dikkat çeken isimler var

CHP’den istifa eden 264 eski milletvekili arasında Mustafa Ali Balbay, Süheyl Batum, Kani Beko, Dursun Çiçek, Oktay Ekşi, Şükrü Elekdağ, Mehmet Haberal, İbrahim Kaboğlu, Haluk Koç, Güldal Mumcu, Onur Öymen, Fikri Sağlar, Nur Serter, Rıza Türmen ve Binnaz Toprak gibi kamuoyunun yakından tanıdığı isimler de bulunuyor.

Eski milletvekilleri, Yeni Parti’nin Türkiye genelinde yeni bir siyasi umut yaratacağına inandıklarını belirterek, ülkenin geleceği için bu oluşum içerisinde çalışacaklarını açıkladı.