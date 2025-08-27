27 Ağustos hava durumu: Meteoroloji’den 8 ile yağış uyarısı! İşte il il hava durumu (Bugün hava nasıl olacak?)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Ağustos Çarşamba gününe yönelik hava durumunu tahminlerini yayımladı. Tahminlere göre bugün (27 Ağustos) Osmaniye, Trabzon, Rize, Denizli, Antalya, Hatay, Giresun’un iç kesimleri ve Artvin kıyılarında sağanak yağış bekleniyor. Marmara ve Ege’de ise kuvvetli rüzgar etkili olacak. İstanbul, Ankara ve İzmir’de ise sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü için yeni hava durumu tahminlerini açıkladı. Sıcaklıkların İstanbul’da düşmeye başladığı günde, Türkiye’nin bazı bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor.
Yağış uyarısı yapılan bölgeler
Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre Osmaniye, Trabzon, Rize, Denizli’nin güney kesimleri, Antalya’nın batısının iç kesimleri, Batı Akdeniz’in Toroslar kesimi, Hatay kıyıları, Giresun’un iç kesimleri ve Artvin kıyılarında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
Marmara ve Ege’de kuvvetli rüzgar
Marmara ve Ege bölgelerinde ise rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 40-60 kilometre hızla kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
İstanbul, Ankara ve İzmir’de hava durumu
İstanbul’da sıcaklık 21-28 derece aralığında seyredecek ve parçalı bulutlu bir gün yaşanacak. Ankara’da 15-30 derece arasında sıcaklık ölçülürken, gökyüzü az bulutlu olacak. İzmir’de ise sıcaklık 21-34 derece aralığında olacak ve parçalı bulutlu hava hakim olacak.
Bölgelere göre; il il hava durumu
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, güney ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Denizli'nin güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kuzey kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 36°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Toroslar kesimi ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık