29 ilde dolandırıcılık operasyonu! 28 milyon TL işlem hacmi tespit edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, 29 ilde 'nitelikli dolandırıcılık şebekelerine' yönelik devam eden operasyonlarda 89 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya, 388 vatandaşın dolandırıldığının tespit edildiğini belirterek, "64'ü tutuklandı. 9'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor" ifadelerini kullandı.

29 ilde operasyon

Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Hâkkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Yozgat ve Zonguldak olmak üzere 29 ildeki operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

• Vatandaşları tarihi eser bulma vaadiyle dolandırdıkları,

• Kendilerini kamu görevlisi, avukat, banka görevlisi veya uzlaştırmacı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları,

• Sahte internet siteleri üzerinden oto yedek parçası satışıyla haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Banka hesaplarında 28 milyon TL işlem hacmi

Yerlikaya, şüphelilerin banka hesaplarında 28 milyon TL işlem hacmi bulunduğunu açıkladı.

Açıklamasında Cumhuriyet Başsavcılıklarına, EGM Asayiş Daire Başkanlığı'na ve operasyonu gerçekleştiren il emniyet müdürlüklerine teşekkür eden Yerlikaya, "Vatandaşlarımızın helal kazancına göz dikenlere asla fırsat vermeyiz. Suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.