3 bin 220 bilim insanına 32,9 milyar liralık kaynak

Sanayi ve Teknoloji Baka­nı Mehmet Fatih Kacır, Otomotiv Sanayii Derne­ği (OSD) 51. Olağan Genel Kuru­lu’na katıldı. Burada bir konuş­ma yapan Kacır, küresel eko­nominin tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği, rekabetin teknoloji ve yenilik ekseninde hız kazandığı bir süreçten geçti­ğini söyledi.

Kacır, otomotiv sektörünün, Türkiye’nin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat eksenli kalkın­ma yolculuğunda ortaya koydu­ğu performansla ayrı bir takdiri hak ettiğini belirterek, sözleri­ni şöyle sürdürdü: “Ana sanayide 60 bine yakın, tedarik sanayisin­de 250 bini aşkın nitelikli istih­dam sağlayan sektörümüz için geçtiğimiz yıl hanesine yeni ka­zanımlar eklediği bir sene oldu.

1,2 trilyon liralık yatırım

Geçtiğimiz yıl otomotiv üre­timimiz 1 milyon 446 bine ulaş­tı. İhracatımız 41,5 milyar do­larla rekor tazeledi. 2026’nın ilk iki ayında otomotiv ihracatında olumlu bir tabloyla karşı karşı­yayız. Ticari araç ve otobüs üre­timinde Avrupa’nın lideriyiz. Otomotiv üretiminde ise ilk 5 oyuncu arasındayız.” Bakan Ka­cır, son 23 yılda AR-GE ve tasa­rım merkezi ile teknoparklarda faaliyet gösteren 132 firmanın otomotiv sektörünün inovasyon kapasitesini besleyen projeleri­ni desteklediklerini kaydederek, TÜBİTAK üzerinden otomotiv teknolojilerinde yürütülen 3 bin 205 projeye ve bu alanda araştır­ma yürüten 3 bin 220 bilim insa­nı ile gence toplam 32,9 milyar li­ra kaynak sağladıklarını anlattı.

Yatırım teşvikleri sayesinde otomotiv ana ve yan sanayi fir­malarının toplam 1,2 trilyon lira yatırım büyüklüğüne sahip 3 bin 760 projesinin önünü açtıklarını dile getiren Kacır, dünya gene­linde elektrikli araç satışının son 5 yılda 6,7 milyondan 21 milyona, elektrikli araçların küresel oto­motiv pazarındaki payının ise yüzde 8’den yüzde 20’nin üzeri­ne çıktığını kaydetti. Kacır, “Aynı dönemde Türkiye otomobil pa­zarında elektrikli ve şarj edile­bilir hibrit araçların payı yüzde 0,5’ten yüzde 22,1’e yükseldi. Bu oranın 2030’da yüzde 35’i aşma­sını öngörüyoruz” diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, hayata geçirdikleri Hız­lı Şarj Altyapısı Destek Progra­mı’nın katkısıyla, yurt genelinde hızlı şarj bağlantı noktası sayısı­nı üç yılda 8 katına çıkardıkları­nı belirterek, Elbette hedefimiz, bugüne kadar ülkemizde yatı­rım gerçekleştirmemiş otomotiv firmalarının elektrikli araç ya­tırımlarına da ev sahipliği yap­maktır” diye konuştu.

“Mobilite yatırımlarında cazibe merkezi olacağız”

Bakan Kacır, Türkiye’yi ulus­lararası yeni nesil mobilite yatı­rımlarının cazibe merkezi haline getirmek üzere HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı’nın ilk 6 çağrısından ikisini doğru­dan otomotiv sanayisine yönelik kurguladıklarını anımsatarak, şu bilgileri verdi:

“Elektrikli Araçlar Çağrısıyla yıllık en az 150 bin elektrikli araç kapasitesi sağlayacak ve AR-GE merkezi kurulumunu da içeren yeni yatırımlar için kapsamlı bir teşvik paketi sunuyoruz. Batar­ya Üretimi Çağrısıyla hücre üre­timini de içeren, yıllık asgari 5 GWh kapasiteli batarya ve aktif malzeme üretim tesisi yatırım­larını destekliyoruz. İmkanları­mızı üreten, istihdam sağlayan, ülkesine ekonomik değer katan sanayicilerimiz için seferber etmeye devam edeceğiz. Küre­sel ekonomide son dönemde or­taya çıkan belirsizlikleri, ham madde ve enerji piyasalarında­ki dalgalanmaları, jeopolitik ge­rilimlerin etkilerini, ihracat pa­zarlarımızdaki gelişmeleri çok yakından büyük bir dikkatle ta­kip ediyoruz.”

Savunma sanayisi Anadolu’ya yayılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, savunma sanayisinin özellikle derin teknolojilere yönelik AR-GE ve inovasyon kabiliyetiyle Türk sanayisinin lokomotifi haline geldiğini, bunun da büyük bir iftihar vesilesi olduğunu söyledi. Savunma sanayisini Anadolu’nun sanayileşmiş diğer şehirlerine yaymayı hedeflediklerini kaydeden Kacır, “Ankara, bugün savunma sanayisinin merkezi, Marmara Bölgesi’nde bir savunma sanayi kümelenmesi oluştu. Ulusal Sanayi Alanları Master Planı ile kamuoyuyla paylaştığımız yeni endüstri bölgelerinde savunma sanayisi şirketlerimizin ve kümelenmelerimizin hızla oluşmasını temin edecek adımlar atmak arzusundayız” şeklinde konuştu.