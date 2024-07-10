3 çocuğa asgari ücret kadar destek geliyor

Türkiye’de 1965’te 7 olan doğurganlık hızının 2023’te 1,51’e inmesi ve Türkiye’nin bu konuda ilk defa OECD ülkeleri ortalamasının altına düşmesiyle AK Parti, doğum oranını artırmayı öncelikli hedefi olarak belirledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan ve yaklaşık 3 saat süren MYK toplantısında AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Türkiye’nin nüfus dinamikleri ve doğurganlık haritası üzerine bir sunum gerçekleştirdi.

Dünyada uygulanan farklı politika setlerine bakıldığında tek seferlik maddi çocuk teşviklerinin çocuk sahibi olma kararını çok fazla etkilemediği, en başarılı sonuçların alındığı uygulamanın kamu destekli çocuk bakım hizmetleri olduğu belirtildi.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Kadın Kolları Başkanlığı'nın doğum hızının artırılmasına ilişkin önerilerinden bazıları şöyle:

*Tüp bebek tedavisinde devlet desteği için öngörülen yaş sınırı 40’tan 45’e çekilmeli.

*‘Anne dostu hastane’ gibi uygulamalar yaygınlaştırılmalı, devlet hastanelerinde doğum yapma cazip hâle getirilerek doğumun ekonomik ve psikolojik yükü düşürülmeli.

*Doğum izinlerinden sonra annelere çocuklarının ilkokula başlamasına kadar kısmi süreli çalışma hakkı getirilmeli.

*3 ve üstü çocuk sahibi olan ailelere kademeli olarak asgari ücret tutarında bakım desteği verilmeli.

*Yenidoğan çocuklar için iki yıl süreyle bez ve mama yardımı yapılmalı.

*İki ve üstü çocuğu olan ailelere araç ve konut alımı başta olmak üzere kademeli olarak vergi indirimleri ve avantajlar sunulmalı.

*Aile ve Gençlik Fonu uygulaması, kapsamı genişletilerek çocuk teşvikleri için de kullanılabilmeli.

*Doğum parası olarak verilen 1’inci çocuğa 300 TL, 2’nci çocuğa 400 TL, 3 ve üzeri çocuğa 600 TL olan rakamlar güncellenmeli.