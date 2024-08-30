30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ? Bugün bankalar, eczaneler, hastaneler açık mı? Borsa tatil mi, kapalı mı?

30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenecek törenlerle kutlanacak. Bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı haftanın cuma gününe denk geldi. 30 Ağustos'un resmi tatil olması nedeniyle gözler kamu kurumlarının çalışma durumuna çevrildi. Peki, bankalar, eczaneler, hastaneler bugün açık mı? Borsa İstanbul bugün (30 Ağustos) tatil mi?

Bankalar, eczaneler ve hastaneler 30 Ağustos'ta açık mı?

30 Ağustos cuma günü birçok kurum kapalı olacak. Eczaneler nöbet sistemiyle çalışacak. Vatandaşlar ilaç ihtiyaçlarını karşılamak için il ve ilçelerdeki nöbetçi eczaneleri e-Devlet üzerinden sorgulayabilir. Hastanelerin acil servisleri dışındaki bölümleri kapalı olacak. Aile Sağlığı Merkezleri yani sağlık ocakları 30 Ağustos’ta çalışmayacak. Bankalar da faaliyetlerinde 2 Eylül Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.

Borsa İstanbul bugün kapalı mı?

Borsa İstanbul'da, bugünkü işlemlerin takası 30 Ağustos Cuma gününün Zafer Bayramı tatili olması nedeniyle pazartesi günü yapılacak. Resmi tatil nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihi de değişti.

Pay Piyasasında 28 Ağustos Çarşamba tarihli işlemlerin takası 2 Eylül Pazartesi, 29 Ağustos Perşembe tarihli işlemlerin takası ise 3 Eylül Salı tarihinde gerçekleştirilecek. 29 Ağustos tarihli vade sonu işlemlerine ilişkin T+2 fiziki teslimat işlemleri 3 Eylül'de gerçekleştirilecek.