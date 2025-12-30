Yeni yıla bir gün kala bankacılık ve yatırım işlemleri yeniden gündeme geldi. 31 Aralık’ta işlem yapmayı planlayanlar, mesai düzenine ilişkin resmi bilgileri öğrenmek istiyor. Dakikalar ilerledikçe "31 Aralık 2025 Çarşamba (yarın) banka ve borsa açık mı" sorusu tırmanıyor.

31 Aralık 2025 Çarşamba (yarın) banka ve borsa açık mı?

31 Aralık ne resmi tatil ne de yarım gün... Bu sebeple borsa ve bankalar açık olacak.

1 Ocak ise resmi tatil olduğu için banka ve borsa kapalı olacak. 2 Ocak itibarıyla işlemler yapılmaya başlanacak.