36 LGS birincisi aynı okuldan mı çıktı? İddialara İl Milli Eğitim'den yalanlama geldi

Bursa'daki bir imam hatip ortaokulunun 36 LGS birincisi çıkardığını ancak diğer 3500 imam hatip okulundan sadece 17 birinci çıktığını iddia eden İYİ Parti milletvekili Turhan Çömez, durumun "şaibeli" olduğunu ima etmişti.

"LGS'den pis kokular geliyor"

Yakın zamanda CHP'ye dönen Muharrem İnce de "MEB'in yaptığı LGS'den pis kokular geliyor" demiş ve birincilerin hangi okullardan çıktığının açıklanması gerektiğini söylemişti. Dün iddialara ilişkin müfettiş görevlendirildiğini açıklayan Bakanı Tekin ise "Geri zekalıya anlatır gibi tane tane anlatıyoruz. Ama yetinmiyorlar, hala devam ediyorlar" ifadelerini kullanmış, İnce'ye cevaben "Pis koku CHP Genel Merkezi'nden geliyordur" demişti.

Tartışmalar büyürken Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu'ndan yeni bir açıklama geldi. Şaibe iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten Alireisoğlu, "Okul, Türkiye genelindeki bazı imam hatip ortaokullarından çıkan birincileri, fotoğraflarından oluşan afişle tebrik etmiştir. Durum bundan ibarettir" ifadelerini kullandı.

Bursa'da tam puan alanların yalnızca 2'si imam hatip mezunu

Bursa genelinde LGS sınavından 500 tam puan alan öğrencilerden yalnızca 2'sinin imam hatip ortaokulu mezunu olduğunu belirten Alireisoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bursa'daki bir imam hatip ortaokulunda 36 öğrencinin tam puan aldığı yönündeki iddia asılsızdır. Okul, Türkiye genelindeki bazı imam hatip ortaokullarından çıkan birincileri, fotoğraflarından oluşan afişle tebrik etmiştir. Durum bundan ibarettir. Eğitim gibi hassas bir alanda yalnızca resmi kaynaklardan teyitli bilgilerin paylaşılması büyük önem arz etmektedir."

DMM'den ve AK Parti'den de yalanlama geldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapılan açıklamada da "Bursa il genelinde 17 farklı okuldan toplam 20 öğrenci 2025 LGS'de 500 tam puan almıştır. Bu öğrencilerin yalnızca 2'si imam hatip ortaokulu mezunudur. Dolayısıyla söz konusu okuldan 39 öğrencinin 500 tam puan aldığı yönündeki iddia tamamen asılsızdır" denildi.

"Bursa genelinde tam puan alan öğrenci sayısı 20'dir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar ise Bursa'daki bir okuldan 36 tam puanlı öğrenci çıktığı iddiasının bilinçli bir dezenformasyon kampanyası olduğunu öne sürerek, "Bu yalanı dolaşıma sokanlar, 13-14 yaşlarındaki çocuklarımızın başarılarına iftira atarak onların psikolojileriyle oynamıştır. Oysaki Bursa genelinde tam puan alan öğrenci sayısı 20'dir" dedi.