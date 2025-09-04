4 Eylül il il hava durumu: Meteoroloji’den 2 ile kuvvetli sağanak uyarısı | Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu

4 Eylül il il hava durumu: Meteoroloji’den 2 ile kuvvetli sağanak uyarısı
Meteoroloji’den 4 Eylül 2025 Perşembe günü için yeni hava durumu raporu yayımlandı. İstanbul, Ankara ve İzmir’de hava açık ve sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, Samsun’un doğusu ve Ordu çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı bulutlu ve yağışlı hava hakim olurken, diğer bölgelerde güneşli bir gün bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son raporuna göre 4 Eylül 2025 Perşembe günü hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’de hava açık ve güneşli olacak. Ancak Karadeniz Bölgesi için sağanak yağış uyarısı geldi.
Kuvvetli sağanak uyarısı
Tahminlere göre Samsun’un doğusu ile Ordu çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji, sel, su baskını ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
Bölgelere göre; il il hava durumu (4 Eylül 2025)
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölge genelinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olması bekleniyor.
ÇANAKKALE 21°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE 19°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 22°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 19°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölge genelinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR 14°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 22°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 24°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 21°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 24°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 25°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyıları yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, yarın Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 15°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 15°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 19°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
NEVŞEHİR 14°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 12°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 15°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 22°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 19°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerenin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun'un doğusu ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA 18°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN 19°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 21°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON 23°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 13°C, 20°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 13°C, 24°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 18°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 15°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 21°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 25°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 27°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 27°C, 36°C
Az bulutlu ve açık