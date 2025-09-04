4 Eylül il il hava durumu: Meteoroloji’den 2 ile kuvvetli sağanak uyarısı | Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son raporuna göre 4 Eylül 2025 Perşembe günü hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’de hava açık ve güneşli olacak. Ancak Karadeniz Bölgesi için sağanak yağış uyarısı geldi.

Kuvvetli sağanak uyarısı

Tahminlere göre Samsun’un doğusu ile Ordu çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji, sel, su baskını ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Bölgelere göre; il il hava durumu (4 Eylül 2025)

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölge genelinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olması bekleniyor.

ÇANAKKALE 21°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE 19°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 22°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 19°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölge genelinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 14°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 22°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 24°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 21°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 24°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR 19°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 25°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, kıyıları yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, yarın Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 15°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 15°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 19°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR 14°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 12°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 15°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 22°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 19°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerenin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun'un doğusu ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 18°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN 19°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 21°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 23°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 13°C, 20°C

Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 13°C, 24°C

Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 18°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 15°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 21°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 25°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 27°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 27°C, 36°C

Az bulutlu ve açık