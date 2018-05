4 partiden seçim güvenliği için platform

31 Mayıs 2018

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, HDP ve sivil toplum kuruluşları, demokratik kitle örgütleri ve sendikaların yer aldığı 'Adil Seçim Platformu' CHP’nin Bülent Ecevit Parti Okulu Binasında gerçekleşen toplantıda sandık güvenliğine yönelik olarak yapılan koordinasyon çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel’de katıldı. 'Adil Seçim Platformu' adına ortak açıklamayı ise Sensiz Olmaz Hareketi Sözcüsü Dilşat Karahan Arpacıoğlu yaptı.

Arpacıoğlu, “Ülkemizde adil ve güvenli bir seçim ortamının sağlanması, 24 Haziran seçimlerinde halk iradesinin her türlü şaibeden uzak şekilde sandığa yansıması için güçlerimizi birleştirdik. Aynı dileği, beklentiyi paylaşan siyasi partilerin de güçlü katılımıyla Adil Seçim Platformu’nu oluşturduk. Temel hedefimiz, yaklaşan seçimlerde sandığa gidecek olan ve hangi partiye oy verirse versin her seçmenin oyunun kullandığı gibi çıkması, seçimin adaletli bir şekilde, güvenlikle sonuçlanmasıdır. 56 milyon seçmenin her birinin isteği olduğuna inandığımız bu hedefe ulaşmak için güçlerimizi birleştirdik. Karşı karşıya olduğumuz zorlukların farkındayız, adil bir seçimin herkes için ne kadar hayati önemde olduğunu bilerek çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Taşınan her sandık başındaki görevli sayımızı üç katına çıkaracağız”

Adil Seçim Platformu katılımcısı tüm siyasi partiler, meslek örgütleri, demokratik kitle örgütleri ve sivil inisiyatifler sandık kurulu görevlisi ve müşahit görevlendirmelerini, tek bir sandık boş kalmayacak şekilde hep birlikte yaptıklarını vurgulayan Arpacıoğlu şu açıklamalarda bulundı:

“Seçim öncesi eğitim alan ve alacak yüz binlerce görevli ve gözlemcimizin sandıkların başında hazır bulunmalarını sağlayacağız. Mümkün olan her yerde hepimiz birlikte olacağız ama birimizin olamadığı yerde başka birimiz mutlaka olacak. Türkiye'de her sandıkta var olacağız, her seçmenin iradesi endişeye mahal vermeyecek şekilde sonuca yansıyacak. Bildiğiniz gibi YSK tarafından Doğu ve Güneydoğu’da 18 ili kapsayan sandık taşıma ve birleştirme adı altında 150 bine yakın seçmenin iradesinin sandığa yansıması ile ilgili endişe yaratan bir karar alındı. Taşınsa da, birleştirilse de ülkenin her köşesindeki tüm sandıklara hep birlikte sahip çıkacağız. Bu sandıklarda oy kullanacak seçmenlerin sandıklara erişimi için gerekli tüm tedbirleri birlikte alacağız. Sorumlu kişi ve kurumların adil olmaları için ve seçim güvenliğini sağlama görevlerini yerine getirmeleri için çalışacağız. Taşınan her sandık başındaki görevli sayımızı üç katına çıkaracağız.

Yasanın tanıdığı bütün gözetim, denetim yetkileri ile donanmış, sandık kurulu üyeleri ve müşahitlerimizle bütün sandıklarda görev alacağız, yasaların verdiği yetkilerimizi sükunet ve kararlılıkla kullanacağız. Bu organizasyonda görev alacak bütün görevliler, gözlemciler ortaklaştırdığımız teknolojik imkanlarımız ve lojistik altyapımızla görevlerini eksiksiz yerine getirecek. Gün içinde yurdun dört bir yanında binlerce avukatımız, sandık görevlilerimiz, müşahitlerimiz ve okul sorumlularımız omuz omuza çalışacak. Ankara’da kuracağımız “Ortak Basın ve İletişim Merkezi”mizde tüm sandık başlarından, doğrudan alacağımız bilgileri, seçim sonuçlarını gerçek zamanlı olarak tüm Türkiye'ye duyuracağız. Seçim sonuçlarının medya eliyle manipüle edilmesine izin vermeyeceğiz.”

“Oyunuzu kullanın”

“Adil Seçim Platformu olarak hem de birer seçmen olarak diğer tüm seçmenlere de bir çağrımız var” diyen Arpacıoğlu, “Seçme hakkı, sadece oy kullanmakla başlayan ve biten bir hak değildir. Oyuna sahip çıkmak da seçmen olmanın gereği ve seçmenlerin hakkıdır. Tüm seçmenleri seçme haklarını tam olarak kullanmaya, sandıklara sahip çıkmak üzere yola çıkan bizlere destek olmaya çağırıyoruz. Bir oydan bir şey olmaz demeyin, vereceğiniz bir oyun Türkiye’nin kaderini değiştirebileceğini unutmayın, mutlaka ama mutlaka gidin ve oyunuzu kullanın. Hemen, kendinize yakın hissettiğiniz bir siyasi partiye ya da seçim güvenliği ile ilgili çalışan bir inisiyatife gelin ve görev alın. Resmi görev almamış olsanız da oy kullandığınız sandık başında durmanın hakkınız olduğunu unutmayın, ne olursa olsun sandık başından, kesinlikle ayrılmayın. Seçim öncesinde, sırasında ve sonrasında açıklamalarımızı takip edin. Yaygınlaştırmamıza destek olun. Seçmenlerin tümünün iradesinin seçime tam ve eksiksiz olarak yansıması için bütün gücümüzle sandıkların başında olacağız. Kime oy verirse versin, tüm vatandaşlarımız müsterih olsun ki onların oyu bizim oyumuzdur, onurumuzdur” açıklamasında bulundu.

“Katılımları olmadı”

Konuşmaların ardından Platform üyeleri basın mensuplarının sorularını da cevapladı.

Platformda AK Parti ve MHP’nin yer almadığının hatırlatılması üzerine Arpacıoğlu, “Kendilerini aradık, not bıraktık. Bugün aslında bütün partilerin burada olmasını bu mesajın daha kuvvetli olması açısından çok önemsiyorduk. Katılımları olmadı” şeklinde konuştu.

Seçim güvenliğinin nasıl bir çalışmayla sağlanacağının sorulması üzerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, birkaç boyutta bir çalışma öngördüklerini belirterek, şöyle konuştu:

“Bütün siyasi partiler farklı renkler kendi çalışmalarını sürdürecek. Ama bizim ortak bir muradımız var. Siyasi tercihi ne olursa olsun doğru sonuca ulaşalım istiyoruz. Bunun içinde hem mobil tabanlı, aynı zamanda web tabanlı iki çalışmamız var. Her an bir sorunla karşılaşabiliriz bir tanesinde. Ama alternatif çözümlerimizde yan yana yürüyecek. Mobil aplikasyonlarından da bize bilgi gönderecekler. Aynı zamanda her parti kendi içindeki çalışmasını da birebir yürütecek. Çünkü biz sadece mobilden gelen sonuçlarla anında YSK sonuçlarını karşılaştırmak istiyoruz. Ama bir de bu işin itiraz noktası var. İtiraz noktasında da ilçelerimizde ıslak imzalı tutanaklarımız olursa hazırladığımız sistem otomatik olarak itiraz dilekçelerini üretiyor. Biz de ilçe başkanlarımıza hemen git bu sandığa itiraz et deme şansını buluyoruz. Teknolojinin bütün gerekliliklerinden yararlanıyoruz. Sadece seçim anının, sandıkların ve sonuçların gönderilmesini düşünmeyin aynı zamanda o gün olacak olumsuzluklar içinde. Lütfen bütün sandıklardaki temsilcilerimiz görevlilerimiz müşahitlerimiz ilk iş olarak pusulaları mühürletsinler. Bugün günün ilk saatlerinde bu teknolojik uygulamalarla sorunları da tespit edip çözüm üretmek için çalışmalarımız var.”

"Biz Türkiye’nin 972 ilçesinde,50 bin 180 muhtarlık bölgesinde hazır olacağız"

Seçim güvenliği için kaç kişilik bir ekibin görev alacağının sorulması üzerine Adıgüzel, “Her sandıkta en az 2 kişi olmasını amaçlıyoruz. 31 Mayıs olmuş hala 18 ildeki seçmen listeleri sandık numaraları siyasi partilerle paylaşılmış değil. Geçmişteki uygulamalar 10 gün önceden belki bu verilerin paylaşılmasıyla yapılıyordu. YSK’nın bu haksız uygulaması da siyasi partileri sıkıştırmıştır. Biz buna karşı önlemlerimizi alıyoruz. Bir tane sandığın boş kalmamasını sağlayacağız. Sandık sayısını hiçbir siyasi parti tam olarak bilinmiyor. Ama biz Türkiye’nin 972 ilçesinde,50 bin 180 muhtarlık bölgesinde hazır olacağız. Bir tane oyun çalınmaması için elimizden gelen eforu sarf edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA