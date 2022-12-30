4 yıldır aranan cinayet zanlısı yakalandı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde kasten adam öldürmek suçundan aranan şüpheli tutuklandı.
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İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ekipleri, 4 yıl önce Koçak Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle F.B'nin öldürülmesine ilişkin yürüttüğü çalışmada cinayet zanlısı K.K'nin saklandığı adresi tespit etti.
Ekipler, düzenledikleri operasyonla firari K.K'yi gözaltına aldı.
Zanlı, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.