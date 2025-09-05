5 Eylül 2025 Cuma hava durumu: Meteoroloji’den 13 ile sağanak yağış uyarısı (Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 Eylül 2025 Cuma günü için hava durumu raporunu paylaştı. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, çok sayıda şehir için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Sağanak yağış beklenen iller

Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre Manisa, Uşak, Kütahya, Adana, Osmaniye, Sinop, Samsun, Bingöl, Muş, Erzincan çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel olmak üzere sağanak yağış görülecek. Kars ve Ardahan çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Toz taşınımı uyarısı

Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı görülecek. Vatandaşların ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma ve sağlık sorunlarına karşı dikkatli olması istendi.

İstanbul’da hava nasıl olacak?

Marmara Bölgesi genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. İstanbul’da sıcaklık 23°C ile 29°C arasında değişecek. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Bölgelere göre; il il hava durumu

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE 23°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE 21°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 23°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 20°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde Manisa, Uşak ve Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 16°C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DENİZLİ 22°C, 37°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR 24°C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MUĞLA 18°C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 23°C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

BURDUR 17°C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

HATAY 24°C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 16°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 17°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 18°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR 14°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 12°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 18°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 20°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 19°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Samsun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 18°C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN 17°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 21°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 21°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ile Bingöl, Muş ve Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.

ERZURUM 12°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 11°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA 19°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 13°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR 21°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 22°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 23°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 25°C, 34°C

Az bulutlu ve açık