5 partinin lideri Meral Akşener olmadan toplandı: ‘Aday 6 Mart'ta açıklanacak’

Millet ittifakı'ndaki 5 partinin genel başkanları, altılı masanın 12. toplantısının ardından yaşanan süreci değerlendirmek üzere bir araya geldi.

Saadet Partisi Genel Merkezi'nde yapılan toplantı, saat 17.15'te başladı. Toplantı yaklaşık 4 saat 30 dakika sürdü.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, altılı masanın cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecine ilişkin dünkü açıklamaları sonrası yapılması kararlaştırılan toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı.

Liderler toplantıda yaşanan süreci ve gelinen noktayı değerlendirdi.

Toplantının ardından bir de yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Masamız ilk gün hangi ilke ve hedefler doğrultusunda kurulduysa, bugün de yine aynı istikamette çalışmalarına devam etme kararlılığındadır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın tam metni şöyle:

Açıklamanın tamamı ise şu şekilde:

"- Millet İttifakı olarak, bugün Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde bir araya geldik. Ülkemizin tüm toplum kesimlerinin en geniş yelpazede temsil edildiği ve bizatihi milletimizin kurduğu masamız ilk gün hangi ilke ve hedefler doğrultusunda kurulduysa, bugün de yine aynı istikamette çalışmalarına devam etme kararlılığındadır.

- Hiçbir gelişme milletimizin deprem felaketi dolayısıyla yaşamakta olduğu acıların ve bu acılara sebep olan yönetim zafiyetinin üstünü örtemez. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyor, bütün bu yönetim zafiyetlerine son vereceğimizi ve ayrıca tüm vatandaşlarımızı güvenli şehirlerde ve güvenli konutlarda yaşatmak için gerekli tedbirleri alacağımızı taahhüt ediyoruz. Millet İttifakının belediye başkanları da şimdiden bu taahhütlerin gereğini yerine getirmek için çalışmalarını sürdürmektedir.

- Bizler, yola çıktığımız ilk günden beri ortak akıl, istişare ve uzlaşı ile bir süreç yürütüyoruz. Yeni bir dönemin şafağında olduğumuzun bilinciyle; bu topraklarda umudu yeniden yeşertecek ve güzel ülkemizde insan onuruna yaraşır hayat şartlarını hep birlikte tesis edeceğiz.

- Düne ve bugüne sıkışmadan, “Yarının Türkiye”sini inşa ve ihya etmekte kararlıyız! Bizler, 85 milyon insanımızın hiçbir ferdini dışarda bırakmadan, hiç kimsenin kalbini kırmadan, güvenini boşa çıkarmadan yolumuza devam edeceğiz.

- Hedefimiz; kaybedeni olmayan bir zaferdir!

- Bu çerçevede; bir önceki toplantımızda karara vardığımız gibi, 6 Mart Pazartesi günü tekrar Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde bir araya geleceğiz. Ortak bir anlayışa ulaştığımız 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda nihai açıklamayı kamuoyu ile paylaşacağız."

Ne olmuştu?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanı adayını pazartesi günü açıklayacağı duyurulan Altılı Masa'ya ilişkin, "Milletimizin ortak iyiliği için, iyi niyetle oturduğumuz bu masa artık potansiyel adayların tartışılabildiği bir ortak akıl platformu olmaktan çıkmış, tüm alternatiflerin kara listeye alınarak tek bir adayın tasdiki için çalışan bir noter masasına dönüşmüştür" değerlendirmesinde bulunmuş, bu açıklama sonrası siyasi gündem hareketlenmişti.