50 milyon kişinin bilgilerini sattılar

01 Şubat 2018

Başkentte kurdukları internet sitesi aracılığıyla yasal olmayan yollarla elde ettikleri yaklaşık 50 milyon vatandaşa ait kişisel bilgileri abonelik karşılığı satan 2 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kurdukları internet sitesi üzerinden yasal olmayan yollarla temin ettikleri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ait isim, kimlik numarası, adres ile telefon numaralarını pazarladıkları belirlenen 2 kişiyi takibe aldı.

Düzenlenen operasyonla internet sitesinin kurucusu ve sahibi olduğu belirlenen Yusuf K. ile yardımcısı H.K. gözaltına alındı.

Zanlılara ait adreslerdeki aramalarda, verilerin depolandığı belirlenen 26 hard disk, ruhsatsız birer av tüfeği ve tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 15 mermi, gaz maskesi, rambo bıçağı, 9 dizüstü bilgisayar ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

Çok sayıda üst düzey devlet görevlisinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 50 milyon kişiye ait kişisel bilgilerin de yer aldığı internet sitesi mahkeme kararıyla erişime engellendi.

Ev kirasını ve çocuklarını özel okul taksidini ödemiş

İnternet sitesinin kurucusu olduğu belirlenen zanlı Yusuf K'nin, emniyetteki sorgusunda, pazarladığı veriler karşılığında 8 ayda yaklaşık 100 bin lira gelir elde ettiğini, bununla ev kirası ve 2 çocuğunun özel okul taksitlerini ödediğini söylediği belirtildi.

Kaynak: AA