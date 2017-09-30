56 emniyet mensubu emekliliğe sevk edildi
56 emniyet mensubu emekliliğe sevk edildi. Emekli olanlar arasında eski Antalya Emniyet Müdürü Cemil Tonbul da bulunuyor.
Emniyet Genel Müdürlüğünde 56 emniyet mensubu emekliliğe sevk edildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulu kararı doğrultusunda 9'u 1. sınıf, 15'i 3. sınıf, 3'ü 4. sınıf olmak üzere 27 emniyet müdürü ile 29 emniyet amiri emekli edildi.
Emekliliğe sevk edilen emniyet müdürlerinin arasında eski Antalya Emniyet Müdürü Cemil Tonbul da bulunuyor.
Kaynak: AA