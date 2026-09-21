6 binden fazla kişinin vatandaşlığı iptal edildi

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Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancıların başvuru, denetim ve değerlendirme süreçlerine ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan kapsamlı bir açıklama geldi.

Bakanlık, başvuruların 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında yürütüldüğünü bildirdi. Yatırım uygunluk belgesinin alınmasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü ve Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılıyor. Olumlu sonuçlanan başvurular ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce sonuçlandırılıyor.

5 bin 391 kişinin vatandaşlık kararı iptal edildi

Sahte ve usulsüz ekspertiz raporlarıyla vatandaşlık sürecini suistimal etmeye çalışanlara yönelik Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından incelemeler yürütüldü.

İncelemeler sonucunda 1150 yatırımcının yatırım uygunluk belgesi iptal edildi. Bu yatırımcıların aile fertleriyle birlikte toplam 5 bin 391 kişinin vatandaşlık kararı iptal edildi.

743 kişinin vatandaşlığı geri alındı

Türk vatandaşlığını kazandıktan sonra kamu düzeni ve millî güvenlik bakımından sakıncalı olduğu tespit edilen 263 yatırımcı hakkında da işlem yapıldı.

Bu yatırımcılar ve aile fertleriyle birlikte toplam 743 kişinin vatandaşlık kararı geri alındı.

Böylece toplam 1413 yatırımcı ve aile fertleriyle birlikte 6 bin 134 kişinin vatandaşlık kazanma kararı iptal edilmiş veya geri alınmış oldu.

11 Şubat 2026'dan sonra 1393 kişinin vatandaşlığı iptal edildi

Bakanlığın açıklamasına göre, 11 Şubat 2026'dan itibaren yatırım uygunluk belgesi iptal edilen 458 yatırımcı ve aile fertleri olmak üzere toplam 1393 kişinin vatandaşlığı iptal edildi.

Aynı dönemde 7 kişinin vatandaşlığı, millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından sakınca bulunması nedeniyle geri alındı.

İstanbul'daki soruşturmada 1070 kişi tespit edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 21 Eylül 2026 tarihinde yürüttüğü soruşturma kapsamında, muvazaalı gayrimenkul satışları üzerinden usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandırıldığı belirlenen aile bireyleriyle birlikte 1070 kişi tespit edildi.

Ayrıca vatandaşlık edinme süreci devam eden 11 kişinin bulunduğu belirlendi. İncelemede 1.070 kişinin 263'ünün yatırımcı, 807'sinin aile ferdi olduğu açıklandı.

Bu kişilerden 1.015'inin karar tarihinde, 55 çocuğun ise karar tarihinden sonra Türk vatandaşlığını kazandığı belirlendi.

Vatandaşlık süreci devam eden 11 kişi için ne yapıldı?

Bakanlığın açıklamasına göre, vatandaşlık süreci devam eden 11 kişiden 1'i hakkında geri alma, 3'ü hakkında ret işlemi gerçekleştirildi. Diğer 7 kişinin ise vatandaşlık başvurusunda bulunmadığı tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı, soruşturmaya konu hususların başvuru öncesi belgelere ilişkin sahtecilik girişimleri olduğunu belirterek, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü personelinin görev ve yetkileri kapsamında herhangi bir zafiyet veya ihmal bulunmadığını açıkladı. Suç teşkil eden tüm usulsüzlüklerin adli makamlara intikal ettirildiği bildirildi.