6 bölgede kuvvetli yağış alarmı: Adana ve Kahramanmaraş için kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde yağışlı hava dalgası etkisini artırıyor. Yurt genelinde yağmur ve sağanak beklenirken, güney ve batı kıyılarda gök gürültülü sağanak görülecek. Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu başta olmak üzere yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı etkili olacak.

Kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış uyarısı

Yağışların İç Anadolu’nun güneyi, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu’nun batı kesimleri ile Orta ve Doğu Akdeniz’de kuvvetli olması bekleniyor. Özellikle Adana’nın kuzeyi ile Kahramanmaraş’ın batı çevrelerinde yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

Rüzgar 75 kilometre hıza ulaşacak

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında ise kuzeyli yönlerden eseceği bildirildi. Güneydoğu Anadolu dışındaki bölgelerde rüzgarın zaman zaman 40 ila 75 kilometre saat hızla kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor. Çatı uçması, ağaç devrilmesi ve soba ile doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı tedbir çağrısı yapıldı.

Kar, buzlanma ve çığ tehlikesi

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayları görülebileceği ifade edildi. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Toz taşınımı hava kalitesini düşürebilir

Doğu Akdeniz’in doğusu ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor. Bu durumun görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşüş ve çamur şeklinde yağışlara neden olabileceği bildirildi.

Büyükşehirlerde hava nasıl olacak?

İstanbul’da çok bulutlu ve aralıklı sağanak beklenirken, Ankara’da yağmur ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur görülecek. İzmir’de gök gürültülü sağanak etkili olacak. Adana’da yer yer kuvvetli yağış öngörülürken, Erzurum ve çevresinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Sıcaklıklar normallerin üzerinde

Batı kesimlerde yağışla birlikte sıcaklıklarda düşüş bekleniyor. Ancak genel olarak hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji, resmi uyarıların takip edilmesi ve olası risklere karşı tedbirli olunması çağrısında bulundu.