600 firmaya dahilde işleme izni verildi

Ticaret Bakanlığı, şubat ayında dahilde işleme rejimi kapsamında 600 firmaya izin belgesi düzenledi.

Bakanlığın açıklamasına göre, şubat ayına ilişkin dahilde ve hariçte işleme izin belgeleri ile yurt içi satış ve teslim belgelerine dair güncel veriler Resmi Gazete'de yer aldı.

Şubat ayında ayrıca 16 firmaya yurt içi satış ve teslim belgesi verilirken, 7 firma için de hariçte işleme izin belgesi düzenlendi.

23 belge iptal edildi

Öte yandan firma talepleri doğrultusunda 23 dahilde işleme izin belgesinin iptal edildiği bildirildi. Bakanlık tarafından yayımlanan listeler, ilgili firmalar ve izin belgelerine ilişkin detayları içeriyor.