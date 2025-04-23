6.2'lik İstanbul depreminde ölen var mı, yıkım var mı? Depremde yıkılan bina var mı? Ölü ve yaralı sayısı kaç?

İstanbul'da AFAD verilerine göre 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedilirken vatandaşlar depremin sonuçlarını merak ediyor. Bu nedenle de "Depremde ölen var mı? Yıkılan bina var mı?" sorusuna cevap aranıyor.

DEPREMDE ÖLEN VAR MI, YIKILAN BİNA VAR MI?

İstanbul'daki 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından henüz ölüm yaşanmazken 151 vatandaşımız yaralandı.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği 6,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Silivri'de meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde saat 15.30 itibariyle, enerji arzında ve altyapısında, Doğalgaz arzında, İçme suyu ve kanalizasyon altyapısında genel hayatı etkileyecek bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Depremde herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Panik nedeniyle yüksekten atlamalar nedeniyle yaralanan 151 vatandaşlarımızın tedavileri, hastanelerde devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda herhangi bir yıkım söz konusu değildir. Fatih İlçemizde metruk bir bina yıkılmış olup, olayda ölen ya da yaralanan bulunmamaktadır. İlgili birimlerin saha çalışmaları devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.