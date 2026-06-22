7 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 10,3 milyar liralık para hacmine ulaşıldı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

49 şüpheli hakkında adli işlem

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, yasa dışı bahis siteleri üzerinden para nakline aracılık eden ve sahte ilanlarla vatandaşları mağdur ettiği belirlenen 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

10,3 milyar liralık para hacmi tespit edildi

Soruşturma kapsamında şüphelilerin, 1 milyon 442 bin 176 işlem gerçekleştirdiği ve toplam 10 milyar 394 milyon 834 bin 144 liralık para hacmine ulaştığı tespit edildi.

Elde edilen bulgular doğrultusunda bu sabah 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

"Dolandırıcılık şebekelerine geçit vermeyeceğiz"

Gürlek, başarılı soruşturmayı yürüten Mardin Cumhuriyet Başsavcılığına, Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile operasyonda görev alan kolluk kuvvetlerine teşekkür etti.

Dolandırıcılık şebekelerine karşı mücadelenin süreceğini vurgulayan Gürlek, suç gelirlerinin takibi ve faillerin adalet önüne çıkarılması için İçişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığıyla koordinasyon içinde çalışmaların kesintisiz devam edeceğini ifade etti.