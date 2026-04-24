7 yaşındaki Yüsra'nın ölümü sonrası 14 doktor gözaltına alındı

19 Mayıs 2024 tarihinde Bursa Şehir Hastanesinde hayatını kaybeden 7 yaşındaki Yüsra Türkoğlu'nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi'nin "soruşturma izni verilmemesine" ilişkin kararı kaldırmasının ardından hız kazandı.

Kararın ardından harekete geçen emniyet ekipleri, Bursa Şehir Hastanesi'nde görev yapan sağlık personeline yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Dr. M.G., Dr. C.A., Uzm. Dr. M.M.G., As. Dr. T.P., As. Dr. T.D.S., As. Dr. G.E.Ö., As. Dr. H.B.Ö., Uzm. Dr. A.G., Doç. Dr. A.O., As. Dr. H.Z.T., As. Dr. Ü.Y., Uzm. Dr. B.A., Uzm. Dr. N.G., Prof. Dr. M.T. gözaltına alındı. Bir doktorun ise firari olduğu öğrenildi.

"17 saat içinde evladımızı kaybettik"

Acılı anne Buse Türkoğlu, yaşanan sürece ilişkin yaptığı açıklamada, kızlarını sağlıklı şekilde hastaneye götürdüklerini belirterek, "17 saat içinde evladımızı kaybettik. Elimizden tutarak götürdüğümüz çocuğumuzun cansız bedenini aldık. Çok şükür soruşturma izni çıktı. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz" dedi.

Yüsra Türkoğlu, 19 Mayıs Pazar günü bahar nezlesi şikayetiyle ailesi tarafından Bursa Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Burada serum takılan Yüsra'nın fenalaşarak kalbi durdu ve yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ailesi, serumun yanlış olduğuna ve kızlarının bu nedenle hayatını kaybettiğine inanarak şikayette bulundu.

Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporuna göre, Yüsra Türkoğlu'nun tedavisi sırasında kullanılan ilaçlar tedavi düzeyinde olup toksik bir düzeye ulaştı. Ayrıca raporda aranan toksik maddelerin bulunmadığı, Yüsra'nın ölümünün kalp kası enfeksiyonu (miyokardit) ve buna bağlı gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiği belirtildi.