78 kreş için kapatma kararı

05 Ekim 2017

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün verilerine göre, 1 Ocak-11 Eylül 2017 arasında yapılan denetimlerde mevzuata uygun çalışmayan veya ruhsatsız olan 78 kuruluş tespit edildi.



Söz konusu özel kreş, gündüz bakımevi ve özel çocuk kulüplerinden 68'i kapatılırken, ruhsatsız çalışan 10 kuruluşun kapatma işlemlerinin de devam ettiği öğrenildi.



Bakanlığın izniyle açılan özel kreş, gündüz bakımevi ve özel çocuk kulüpleri, il müdürlüklerince ilgili mevzuata göre yılda en az iki kez denetleniyor. Bakanlık görevlileri, bu rutin denetimlerin yanı sıra ihbar ve şikayet üzerine de kreşlerde denetim yapıyor.

Velilere "sosyal medya" uyarısı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, denetimlerin hız kesmeden sürdürdüklerini vurgulayarak, çocukları kreşe giden ya da çocuklarını kreşe göndermeyi düşünen ailelere dikkat etmeleri gereken konular hakkında uyarılarda bulundu.



Kaya, "Ailelerin çocuklarını emanet edeceği özel kreş, gündüz bakımevi ve özel çocuk kulüplerinin resmi kurumlara bağlı olup olmadığının iyi araştırılması gerekiyor. Ayrıca bazı kreşler çocukların fotoğraflarına sosyal medya hesaplarında yer veriyor. Bu konuda Bakanlığımızca önceki yıllarda yayınlanan tebliğ kapsamında çocukların fotoğraflarının kreşlerin sosyal medya hesaplarında paylaşılması veli izninin alınması şartına bağlandı. Kuruluşların çocukların fotoğrafını paylaşmak için veliden yazılı izin alması gerekiyor. Velilerimiz izin vermediği sürece hiçbir çocuğun fotoğrafı paylaşılamaz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA