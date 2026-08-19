80 bin çiçekten yalnızca yarım kilo çıkıyor: Kilosu 600 bin lira!

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UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, geçen sezon kilogram fiyatı 600 bin liraya kadar yükselen safranın yeni sezon soğanları toprakla buluşturulmaya başlandı.

"Dünyanın en pahalı baharatı" olarak bilinen safran, ilçenin önemli tarımsal ürünlerinin yanı sıra Safranbolu'nun tanıtımında da önemli bir yere sahip bulunuyor.

Hasadı ekim ve kasımda yapılacak

Boyu 15 ila 30 santimetreye ulaşabilen safran bitkisi, çiçeklerin açtığı ekim ve kasım aylarında hasat ediliyor. Çiçeklerden büyük ölçüde el işçiliğiyle elde edilen ürün, kendi ağırlığının yaklaşık 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabiliyor.

Yaklaşık 80 bin safran çiçeğinin işlenmesi sonucunda yalnızca 500 gram ürün elde edilebilmesi, baharatın yüksek fiyatının başlıca nedenleri arasında gösteriliyor.

Safranbolu'da 51 üretici safran yetiştiriyor

Safran soğanlarının dikimi dolayısıyla Yukarıçiftlik köyünde üretici İsmail Yılmaz'a ait tarlada program düzenlendi. Programa Safranbolu Kaymakamı Hayrettin Baskın ile Karabük İl Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder de katıldı.

Programda konuşan Önder, safranın Karabük'te yetiştirilen özel ürünlerden biri olduğunu belirtti. Bitkisel değerinin yanında kentin tanıtımına da katkı sağlayan ürünün Safranbolu açısından ayrı bir önem taşıdığını ifade etti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdal Kaya ise ilçede 51 üreticinin toplam 110 dekarlık alanda safran yetiştiriciliği yaptığını açıkladı.

Bu yıl 20 dönümden fazla alana dikilecek

Üretici İsmail Yılmaz, yeni sezon kapsamında farklı bölgelerdeki toplam 20 dönümün üzerinde alanda safran dikimi gerçekleştireceklerini bildirdi.