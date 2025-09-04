81 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon: 46 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 46 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 8’inin yabancı uyruklu olduğunu belirtti.

Yerlikaya, operasyonları koordine eden Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı’nı, il emniyet müdürlerini, polisleri ve Göç İdaresi Başkanlığı personelini tebrik etti.

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Göç konusunu, düzenli-düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi gibi tüm boyutlarıyla ele alıyoruz. Düzensiz göçe karşı, tüm sınırlarımızda, hudut kapılarımızda, mavi vatanımızın her yerinde, 81 ilimizin tamamında kararlılıkla ve kesintisiz bir şekilde mücadele ediyoruz."