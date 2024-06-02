82 yaşındaki kadın arı sokması sonucu hayatını kaybetti
Çorum'un Mecitözü ilçesinde 82 yaşındaki kadın arı sokması sonucu hayatını kaybetti.
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çorum'un Mecitözü ilçesindeki Boyacı köyünde yaşayan Döndü Özcan, 30 Mayıs'ta bahçede arıların saldırasına uğradı.
Yakınları tarafından Mecitözü İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan Özcan, daha sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Burada yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Özcan, yaşam mücadelesini kaybetti. Özcan'ın cenazesi otopsi için morga konuldu.