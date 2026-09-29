9 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı: Rozetlerini Erdoğan taktı
CHP, Yeniden Refah Partisi ve İYİ Parti'den toplam 9 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'ye katılan belediye başkanlarına rozetlerini taktı.
Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, farklı siyasi partilerden AK Parti'ye katılan belediye başkanlarına rozetleri takdim edildi.
AK Parti'ye katılan belediye başkanları arasında CHP'den Tekirdağ'ın Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, İzmir'in Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Antalya'nın Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Erzurum'un Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan ve Balıkesir'in Marmara Belediye Başkanı Aydın Dinçer yer aldı.
Yeniden Refah Partisi'nden Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca ve Elazığ'ın Palu Belediye Başkanı Muhammet Septioğlu AK Parti'ye katıldı.
İYİ Parti'den ise Sivas'ın Koyulhisar Belediye Başkanı Bora Karakullukçu AK Parti'ye geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda AK Parti'ye katılan belediye başkanlarına parti rozetlerini taktı.