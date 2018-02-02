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AA muhabiri Afrin'de yaralandı

Afrin'e düzenlenen harekatı takip eden Anadolu Ajansı muhabiri Sarp Özer, yakınındaki bir noktaya düzenlenen roket ve havan saldırısında elinden ve bacağından yaralandı. Özer'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA muhabiri Afrin'de yaralandı
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yürütülen faaliyetleri takip ettiği sırada, Anadolu Ajansı (AA) kıdemli muhabiri Sarp Özer'in bulunduğu bölgeye teröristlerce atılan roket ve havan topu isabet etti.

Patlama sırasında Özer, eline ve bacağına isabet eden şarapnel parçası nedeniyle yaralandı.

Özer, ilk tedavisinin yapılmasının ardından olay mahallinden hızla çıkarılarak Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Özer'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

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